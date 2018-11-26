شكرا لقرائتكم خبر عن رقص اب وولده من اليمن مغتربين في الخارج يبهرون الحاضرين برقصهم المتناغم.. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لرقص اب وولده من اليمن مغتربين في الخارج، وعلى نغمات شيله يمنية ابهر الاب وولده الحاضرين برقصه متناغمة وجميلة. شاهد فيديو رقص اب وولده:

وقد تم تداول مقطع الفيديو على منصات وشبكات التواصل الإجتماعي بصورة واسعة وكبيرة، لجمال الرقصة والتناغم العفوي في الرقص.



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