الكشف عن أعداد المستفيدين بحضرموت من مساعدات الهلال الإماراتي

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 25 ألف سلة غذائية وسلعا أساسية على أهالي المديريات والمدن اليمنية المحررة في محافظة حضرموت منذ بداية العام الجاري استفاد منها أكثر من 175 ألف مواطن يمني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لدعم الأسر اليمنية وتعزيز قدراتها على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة وتطبيع أوضاعها.

يشار إلى أن الهيئة وزعت مساعدات متنوعة في مختلف المحافظات المحررة.