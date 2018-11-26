قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتجمعات المليشيا في باقم بصعدة

قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، 26 تشرين الثاني، 2018 مواقع وتجمعات للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والمليشيا.

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