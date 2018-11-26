التحالف يقصف مواقع للمليشيا في حرض بحجة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 26 تشرين الثاني، 2018 مواقع للمتردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من الحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.

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