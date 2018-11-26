شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 40 حوثياً في تحرير مواقع جديدة برازح صعدة واستعادة أسلحة بينها صواريخ حرارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل القوات الحكومية، عملياتها العسكرية لتحرير جبل الأزهور الاستراتيجي في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة، وتطهيره من مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال مصدر ميداني في اللواء السابع حرس حدود، إن قوات اللواء بقيادة العميد بشير الشرعبي، حررت الأحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تبة الملاقي المطلة على قريتي “مَسَنْ القد” و”بني معين”، وعدد من التباب المجاورة لها.

وأضاف المصدر أن أبطال اللواء حرروا أيضاً قرية “الجامع” والتباب المجاورة لها، وتبة “العمرة” و”رأس الصرو” وتبة “قُلة رَزق” المطلة على قرية العريشة.

المصدر أوضح أن قوات اللواء سيطرت نارياً على قرى ”مَسَنْ القد” و”بني معين” و”العريشة”، وسط تقدم ميداني مستمر باتجاه السلاسل الجبلية لمديرية رازح.

بالتزامن مع ذلك استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تحصينات المليشيا في المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى تعزيزات تابعة لها، كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، أسفرت المواجهات والغارات عن مصرع وإصابة 40 من عناصر المليشيا، فيما استعادت قوات الجيش أسلحة متنوعة بينها عيارات 712، وصواريخ حرارية.