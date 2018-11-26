شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي الحوثي يصدم المبعوث الأممي بهذه الحركة المستفزة ويخبي السلاح اثناء لقائه بصنعاء والكاميرات ترصده ..شاهد الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اثارت صورة الكثير من علامات الاستفهام والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي التقطت من اجتماع بين المبعوث الاممي مارتن غريفيث وجماعة الحوثي في صنعاء





حيث أظهرت تلك الصورة اجتماع المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث مع القيادي في جماعة الحوثي محمد علي الحوثي بوجود سلاحه معه تحت الطاولة





وقال ناشطون معلقون على تلك الصورة : الامم المتحدة تتفاوض مع الحوثيين والسلاح تحت الطاولات فعن اي سلام يبحث غريفيث

الجدير بالذكر ان غريفيث زار صنعاء والتقى بعناصر من الجماعة في اطار سعية للسلام داخل اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي الحوثي يصدم المبعوث الأممي بهذه الحركة المستفزة ويخبي السلاح اثناء لقائه بصنعاء والكاميرات ترصده ..شاهد الصورة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .