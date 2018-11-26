شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 15 خطأ استخباراتي التقطتها كاميرات المراقبة كشفت الفريق المتهم بقتل الصحفي السعودي خاشقجي.. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو متداول، تم نشره مؤخراً 15 اخطأ استخباراتي التقطتها كاميرات المراقبة للفريق المتهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

شاهد فيديو 15 خطأ استخباراتي:



هذا ودخل خاشقجي قنصلية بلاده في إسطنبول، 2 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يخرج بعدها،

لتتوالى التأكيدات عن اختفائه ومقتله ثم إعلان المملكة وفاته، لتوجه النيابة السعودية اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتله، وعددهم 21 شخصا.

هذا وكشفت صحيفة صباح التركية عن الطريقة البشعة التي لجأ اليها قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي لطمس اثار الجريمة وعدم ترك اثار للدماء بعد قتله وتقطيعة.

وأكدت الصحيفة التركية أن خبير التشريح السعودي " الطبيقي " قام بسحب دماء خاشقجي من الوريد عبر حقنة خاصة وتجميع الدماء في دلو ثم التخلص منه باراقته في الصرف الصحي.

ثم طالبت النيابة بإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وقالت النيابة العامة السعودية، إن الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات السابق، موضحة أن من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي هو قائد الفريق الذي أرسل لإعادته للمملكة، وإن التحقيقات مستمرة لتحديد مكان الجثة.

وأكد النائب العام، أن خاشقجي قتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.

أبرزها اتهام ابن سلمان ومكان الجثة... الجبير يوضح 8 أمور بشأن مقتل خاشقجي.

ووردت المملكة في تصريحات على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، نفى فيها علاقة ولي الأمر بمقتل خاشقجي، مشددا على أن تركيا أكدت لبلاده أنها لم توجه أي اتهامات لولي العهد، وفق صحيفة الشرق الأوسط.