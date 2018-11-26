شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد القائد التركي ارطغول يرقص برع يمني .. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع، مقطع فيديو لشباب يمني بالزي الكامل للقائد التركي ارطغول، وهم يرقصون برع بصورة جميلة ورائعة.

شاهد فيديو رقص برع يمني بزي أرطغرل:



هذا واشتهر مسلسل قيامة أرطغرل على مستوى العالم، وهو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي،

ويعرض المسلسل مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه.

وأرطغرل قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.