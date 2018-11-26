شكرا لقرائتكم خبر عن إليكم بالاسم : مصرع شقيق أحد خونة علي عبدالله صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ناشطون مواليين لحزب المؤتمر الشعبي العام عن مصرع

‏المتحوث جارالله حسين القوبري شقيق ناصر حسين القوبري ( ابو صلاح ) أحد الخونه والذين تآمرو على الرئيس الأسبق الشهيد علي عبدالله صالح الذي اغتالته ميليشيا الإرهاب والإجرام التمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران نهاية العام الماضي.

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