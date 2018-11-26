تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الإثنين

ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية اليوم الإثنين الموافق 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، وهي كالتالي: رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 06:30 صباحا. رقم الرحله 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 07:15 صباحا. الوصول: 10:00 صباحا. رقم الرحله 609 خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 05:00 صباحا. (توقيت القاهره). الوصول: 09:30 صباحا. رقم الرحله 602. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 11:00ظهرا. الوصول: 13:30 ظهرا. رقم الرحله 648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 07:45 صباحا. الوصول: 10:00 صباحا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 11:00 ظهرا. (توقيت عمان). الوصول: 15:30 عصرا. رقم الرحله 603. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 11:00 ظهرا. (توقيت القاهره). الوصول: 15:15 عصرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 16:00 مساء. الوصول: 18:30 مساء.

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