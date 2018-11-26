شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الوكالة الفرنسية تكشف ما يحدث في الحديدة بعد مغادرة غريفيث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشهد محيط الحديدة في غرب اليمن غارات مكثّفة بينما تدور اشتباكات متقطعة عند أطرافها الشرقية والجنوبية، الاحد، رغم دعوة الامم المتحدة للحفاظ على السلام في المدينة، بحسب ما أفاد مسؤولون حكوميون والمتمردون وأحد السكان.

وقال المسؤولون في القوات الموالية للحكومة لوكالة فرانس برس أن طائرات التحالف العسكري بقيادة السعودية تشن غارات متواصلة على خطوط إمداد المتمردين عند المدخل الشمالي لمدينة الحديدة وفي مناطق اخرى تقع إلى جنوبها.

وأضافوا أن الغارات بدأت مع مغادرة مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث السبت، قبل ان تتكثّف في الساعات الماضية.

وذكر أحد السكان لفرانس برس متحدثا عبر الهاتف أن أصوات الاشتباكات المتقطعة تسمع بشكل متواصل الأحد في الأحياء السكنية القريبة من الأطراف الشرقية الجنوبية للمدينة المطلة على البحر الاحمر.

يشهد محيط الحديدة في غرب اليمن غارات مكثّفة بينما تدور اشتباكات متقطعة عند أطرافها الشرقية والجنوبية، الاحد، رغم دعوة الامم المتحدة للحفاظ على السلام في المدينة، بحسب ما أفاد مسؤولون حكوميون والمتمردون وأحد السكان.

وقال المسؤولون في القوات الموالية للحكومة لوكالة فرانس برس أن طائرات التحالف العسكري بقيادة السعودية تشن غارات متواصلة على خطوط إمداد المتمردين عند المدخل الشمالي لمدينة الحديدة وفي مناطق اخرى تقع إلى جنوبها.

وأضافوا أن الغارات بدأت مع مغادرة مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث السبت، قبل ان تتكثّف في الساعات الماضية.

وذكر أحد السكان لفرانس برس متحدثا عبر الهاتف أن أصوات الاشتباكات المتقطعة تسمع بشكل متواصل الأحد في الأحياء السكنية القريبة من الأطراف الشرقية الجنوبية للمدينة المطلة على البحر الاحمر.