شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الكشف عن هوية الشخص الذي وصل مطار عدن الدولي واشعل الشارع الجنوبي ومواقع التواصل الاجتماعي «صور» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي صورة لرجل قالوا أنه يشبه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وبحسب هؤلاء فقد وصل إلى مطار عدن اليوم قادم من أوروبا وبادر الكثير بالتقاط صور معه مما اضطر أمن المطار لوضع حماية له.

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