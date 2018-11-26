شكرا لقرائتكم خبر عن غارات عنيفة على مواقع للحوثيين في الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع للحوثيين في الحديدة غرب اليمن وقالت مصادر ميدانية أن طيران التحالف العربي شن غارات جوية استهدفت مواقع لمدافع ومضادات طيران في مزارع كيلو 16 كانت مليشيا الحوثي تستخدمها في قصف مواقع القوات المشتركة.

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