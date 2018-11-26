شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط أمام الريال اليمني تحت الــ 500 ومصادر في البنك تشير إلى تسعيرة جديدة(أسعار الصرف اليوم الأحد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الريال اليمني التعافي أمام العملات الأجنبية، بعد أشهر من الانهيار الكبير بفوارق مهولة، تسببت بوضع معيشي متردي إلى أقصى حد. مصادر في البنك المركزي أفصحت عن إعلان البنك تسعيرة رسمية جديدة تعد المرحلة الثالثة، خلال اليومين القادمين.



وأوضحت المصادر ” أن 450 ريال يمني سيكون هو سعر صرف الدولار كمرحلة ثالثة رسمية خلال هذا الأسبوع الجاري سيعلن عنها البنك المركزي”. وذكرت المصادر” أن مراحل هبوط ستتوالى، مرافقة لإجراءات عديدة بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية ومحال الصرافة”. في حين قال عملاء صرافة إن أسعار صرف الدولار اليوم الأحد في بعض مناطق ومحافظات الشرعية اليمنية يصل إلى 490 ريال يمني لكل دولار واحد أمريكي، فيما يتفاوت بين 520 – 530 في مناطق أخرى.

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