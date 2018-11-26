شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : سقوط منطقة حدودية هامة بين اليمن والسعودية (تفاصيل جديدة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف الخبير العسكري الاستراتيجي، يحيى أبوحاتم، اليوم الأحد، عن الأهمية الاستراتيجية لمديرية الظاهر التي سيطرت عليها القوات الشرعية.

وقال أبو حاتم في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "#اليمن العربي" - "مديرية الظاهر تحد مديرية حرض من الجهة الشمالية الشرقية".



وتابع:"وتحد مديرية حيدان ورازح من الجهة الغربية وتسيطر على الطريق الرابط بين حجة وصعدة وبين حرض ورازح وحيدان وشداء".

ومضى قائلا:"كما أنها منطقة حدودية مع المملكة وكانت تستخدم من قبل المليشيات الحوثية لتسلل إلى المملكة وإطلاق القذائف الصاروخية".

وكانت الشرعية طردت مليشيا #الحوثي من مركز المديرية.