شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور.. مالذي نهبه الحوثيون من الحديدة واتجهوا به نحو صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اظهرت صور نشرها الصحفي بسيم الجناني قيام الحوثيين بنهب مولدات كهرباء ومعدات تابعة لمشروع كهرباء الريف بالحديدة. وقال إن الحوثيين قاموا بنهب ونقل عشرات مولدات الكهرباء والمعدات التابعة لمشروع كهرباء الريف بالحديدية، كما قاموا بنقلها للعاصمة صنعاء على متن قاطرات.

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