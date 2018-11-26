شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة بدون طيار تستهدف قياديين من القاعدة في البيضاء (الاسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي إن غارة لطائرة دون طيار استهدفت مركبه لمسلحين يعتقد بأنهم من تنظيم القاعده في منطقة ذي كالب في القريشية بمحافظة البيضاء.



وبحسب المصادر الغاره أسفر عن مقتل القياديين أبو محمد الذهب وأبو القعقاع و4 من مرافقيهما.

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