شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سخر الإعلامي عادل اليافعي من لقاء المبعوث الأممي والحوثيين بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الإعلامي الجنوبي عادل اليافعي تعليقاً ساخراً على اللقاء الذي جمع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالحوثيين في صنعاء، وذلك بعد عدة جولات كان آخرها إلى صنعاء .

وقال الإعلامي عادل اليافعي في تغريدة على تويتر، إن خلال جلوس جريفث مع الحوثيين ردوا عليه بقول (مع)، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي يعتقد أن الحوثيين موافقين، حيث قال :”جريزفت يطير ثلاث ايّام من بلد الى اخر الى صنعاء ويلتقي بالحوثة وأول حديث معهم يقولون له مع، ورجع مسكين فرحان معتقدا أنهم يقصدون معك موافقين !!”.

وطالب اليافعي من الحكومة الشرعية أن تفهم المبعوث الأممي ما تعني كلمة (مع) حتى لا يعيش في عالم الوهم، حيث قال :”فهموه يا شرعيتنا أن مع تعني لا علشان ما يتعلق بوهم ويتعب فاضي”.

*من ناصر عوض لزرق