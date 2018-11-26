شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطيني يتضامن مع اليمن على طريقته الخاصة! (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق مواطن فلسطيني من بيت لحم اسم يمن على ابنه الجديد، إعرابا منه عن حبه وتضامنه مع الشعب اليمني. وأوردت قناة روسيا اليوم صورا للمواطن حمد بريجية من قرية المعصرة جنوب بيت لحم وهو يحمل ابنه الذي رزق به صباح اليوم، ولفّه بالعلم اليمني.

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