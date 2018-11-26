شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما حدث في ذمار من جريمة بشعة ومقززة هزة اركان اليمن .. بحق طفل غابت اسرته عن منزله لبعض الوقت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقعت جريمة بشعة ومقززة في مدينة معبر التابعة لمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن الاب جميل ابراهيم سعد الضبيبي من ابناء بني الضبيبي قريه عوله والذي يسكن في مدينه معبر، والذي خرج من البيت للذهاب إلى عمله في مدينة ذمار، فيما خرجت الأم عند جارتها، وتركت رضيعها "جلال" ذو السبعة أشهر في فراشه نائماً. لكن المفاجأة هي عندما عادت الأم إلى المنزل حيث وجدت قفل البيت مكسور وأثاثه مكسر فيما رضيعها كان بالمطبخ فوق شولة البوتجاز محترق (متفحم) وفوقه بهارات وملح لتكتمل طبخة المجرم الذي لاذ بالفرار.

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما حدث في ذمار من جريمة بشعة ومقززة هزة اركان اليمن .. بحق طفل غابت اسرته عن منزله لبعض الوقت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .