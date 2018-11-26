شكرا لقرائتكم خبر عن في فضيحة مدوية.. مقرب من الرئيس هادي يتعاون مع مليشيا الحوثي ويسهل أعمالها دولياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة مدوية لنائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي وتعاونه مع مليشيا الحوثي والترويج لها في المكاتب والفعاليات الدولية.

المصادر أوضحت أن الشدادي رفض المشاركة في العديد من الفعاليات البرلمانية الدولية التي دعي لها وترك المجال عبر مدير مكتبه علي الحامد الذي ينتمي للسلالة الهاشمية للتنسيق وترك الفرصة لأعضاء في البرلمان يعملون لصالح المليشيات الحوثية.

وكان اخر هذه الفعاليات الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية حيث وجهت الدعوة للشدادي الا أنه أخفى الدعوة ليترك مجال للمليشيا الحوثية بمشاركة النائب خالد مجود الصعدي الذي تواصل وألقى كلمة في المؤتمر ممثلا عن اليمن بتواطئ من النائب الشدادي.

ولم يظهر الشدادي موقف واضح من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين منذ انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014 فيما كان بعد الانقلاب من أبرز الداعين الى المصالحة مع الحوثي وكانت كلمته التي اشتهر بها بين النواب والتي كان ينصح بها في المجلس "تصالحوا مع السيد"