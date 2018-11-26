شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة تحدث لأول مرة في التاريخ ... شاهد كيف يقوم الحوثيون بنهب مروحية عسكرية في اليمن (تفاصيل وصور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
حصل "الخليج 365" على صور تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، لمروحية عسكرية تابعة للجيش اليمني يتم نقلها من معسكر الصمع شرق صنعاء إلى العاصمة صنعاء
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وقال مصدر "لليمن السعيد" أن هذه الطائرة قام الحوثيون بنقلها على متن شاحنة إلى العاصمة صنعاء
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