شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة تحدث لأول مرة في التاريخ ... شاهد كيف يقوم الحوثيون بنهب مروحية عسكرية في اليمن (تفاصيل وصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

حصل "الخليج 365" على صور تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، لمروحية عسكرية تابعة للجيش اليمني يتم نقلها من معسكر الصمع شرق صنعاء إلى العاصمة صنعاء

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وقال مصدر "لليمن السعيد" أن هذه الطائرة قام الحوثيون بنقلها على متن شاحنة إلى العاصمة صنعاء

