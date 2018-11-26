شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المخابرات السعودية يدلي باخطر تصريح عن التدخل السعودي في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الأمير تركي الفيصل، وهو رجل دولة بارز لصحيفة “ذا ناشيونال” إن على المملكة العربية السعودية التزام بالتدخل في اليمن بعد أن دخلت البلاد في حرب أهلية.

وقال الفيصل الذي شغل منصب السفير سابقا لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إن المملكة لديها “مسؤولية مزدوجة للدفاع عن مصالحها الخاصة والمنطقة أيضا” ، وسوف تستمر في لعب هذا الدور على المسرح العالمي.

وقال إن الحوثيين هم الذين بدأوا الحرب ، لكن هذه الحقيقة تم تغاضيها من طرف الصحافة

وقال الأمير تركي خلال مؤتمر صحفي عقده في قمة معهد بيروت في أبو ظبي: “كان على السعودية التزاما أخلاقيا بمساعدة الحكومة الشرعية في اليمن.”

واضاف إن المجتمع الدولي بحاجة إلى أن يتذكر أن السعودية كانت أكبر مساهم للمساعدات الإنسانية لليمن منذ السبعينات.

وقال: “لسوء الحظ، عندما نشرنا أخباراً سارة عن السعودية، لم يتم ذكرها في الأخبار لأنها ليست مثيرة بما فيه الكفاية أمام هيئات تحرير المنافذ الإخبارية الرئيسية، لأنهم اختاروا تصوير الجوانب السلبية لحرب اليمن.”

وقال الأمير تركي: “المملكة والشركاء في التحالف بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة يحاولون بدء محادثات السلام منذ عام 2014.”

وقال “إن تقدم التحالف العربي في ميناء الحديدة وصعدة بالقرب من الحدود مع السعودية هما السبب وراء سعي الحوثيين للتوصل إلى تسوية تفاوضية.”

مترجم من صحيفة ذا ناشونال