شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو اشتباكات عنيفة في عدن واقتحام أول معسكر .. ومصادر تكشف (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اقتحمت قوة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسية عيدروس الزبيدي، مبنى القوات الخاصة في العاصمة عدن.



وبحسب مصادر، المشهد اليمني، فإن القوات الانفصالية، اقتحمت المبنى وتهجمت على أفراد الحراسة، وجالت في المبنى قبل أن تغادره.

ويظهر في الفيديو الذي نشره ناشطون، أطقم تابعة للقوات الجنوبية المتمركزة في جبل حديد وهي تدخل مبنى القوات الخاصة، وسط سماع لإطلاق رصاص.

ولم يتم التعرف على مزيد من التفاصيل بشان أسباب الاقتحام.

