التحالف العربي: دمرنا 86 لغماً بحرياً زرعتها الميليشيات لإستهداف خطوط الملاحة الدولية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف البحرية تمكنت خلال الأسبوع الماضي من إكتشاف وتدمير 36 لغماً بحرياً زرعتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية مؤخراً لإستهداف خطوط الملاحة الدولية .

وقال المالكي في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية، واس، أن إكتشاف هذه الألغام جاء في إطار جهود قوات التحالف البحري لاستمرار سلامة خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية بجنوب البحر الأحمر .. لافتاً إلى أنه تم اكتشاف وتفجير عدد (86) لغماً بحرياً منذ بداية العمليات العسكرية .

وأضاف أنه تم اليوم فقط إكتشاف وتدمير 13 لغماً بحرياً زرعتها الميليشيات المدعومة من إيران بطريقة عشوائية .. موضحاً أن هذه الألغام هي ألغام معلقة وأخرى طافية .

وأكد العقيد المالكي استمرار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في التعامل مع خطر وتهديد هذه الألغام على المنشآت الحيوية الساحلية وقوارب الصيد ومرتادي الشواطىء من المدنيين وكذلك السفن التجارية وناقلات النفط العملاقه وما قد تسببه من آثار وكوارث بيئية واقتصادية إقليمية ودولية، وأن هذه الإسهامات تقع ضمن جهود التحالف مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وجدد التأكيد على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتهديد سلامة خطوط الموصلات البحرية والتجارية العالمية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني .. لافتاً إلى أن ما تقوم به من أعمال إرهابيه وعدائية ومنها مؤخراً زراعة تلك الألغام البحرية دليل قاطع بعدم جدية هذه المليشيا لوقف الأعمال الإرهابيه والعدائية التي تمس الأمن الإقليمي والدولي، وتكشف نواياها الحقيقية تجاه جهود الوصول إلى إنهاء الأزمة اليمنية .

وحمل المالكي الميليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية القانونية لأي أضرار أو كوارث بيئية واقتصادية نتيجة أعمالها الإرهابية والعدائية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.