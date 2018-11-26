الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة غربي تعز

سيطرت قوات الجيش اليمني، على مواقع عسكرية جديدة، في جبهة مقبنة بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وأفاد مصدر عسكري مسؤول، في تصريح أن قوات الجيش شنّت عدة هجمات على مواقع تتحصن فيها مليشيا الحوثي، وسيطرت على "تلة الشاهد" الاستراتيجية في جبهة مقبنة غربي تعز.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش نجحت أيضا في السيطرة على منطقة عودين وسلاسل جبال رحمي والردمة في المديرية ذاتها، وواصلت التقدم الميداني باتجاه تلال الزوم، مشيرا إلى أن المعارك، التي ما زالت مستمرة، استطاعت فيها قوات الجيش الاستيلاء على أسلحة ومعدات كانت لدى الحوثيين الذين تكبدوا أيضا خسائر بشرية.

وكانت قوات الجيش اليمني قد استطاعت مؤخرا السيطرة على العديد من المناطق والمواقع في مديرية مقبنة التي تعد واحدة من أكبر مديريات تعز من حيث المساحة.

وتواجه مليشيا الحوثي انهيارات كبيرة في مختلف جبهاتها جراء التقدم المتواصل للجيش اليمني، بإسناد فعال من التحالف العربي.