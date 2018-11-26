هاني بن بريك يطمئن باتصال هاتفي على صحة زهراء صالح.. ماذا قال

الخليج 365 - عدن
أعلن نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أنه اطمأن باتصال هاتفي على زهرة صالح.
وقال هاني بن بريك في تغريدة مع الصورة على حسابه الرسمي "اتصلت هذا المساء بأختنا المناضلة زهرة صالح عضو الجمعية الوطنية مطمئنا على صحتها متابعا لإجراءات سفر علاجها كما وجه بذلك سيدي الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي ، وكانت كما عهدناها صامدة رغما عن ألآم المرض".
وأضاف: نطمئن كل محبيها وهم أبناء الجنوب أن أختنا زهرة ستلقى كل العناية والاهتمام .
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