التحالف يدك ثكنات الحوثي بالحديدة ومقتل قياديين بالقاعدة في البيضاء

أحبطت ألوية العمالقة بالجيش اليمني، هجوما حوثيا كبيرا شرقي محافظة الحديدة، وأسرت العشرات من المليشيا الانقلابية بالتزامن مع غارات لمقاتلات التحالف العربي على ثكنات الانقلابيين بالدريهمي، فيما قُتل قياديان بارزان في تنظيم القاعدة بغارة أمريكية في البيضاء.

وقال مصدر عسكري إن القوات اليمنية المشتركة، على رأسها ألوية العمالقة، كسرت هجوما لمجاميع المليشيا في بلدة "المروعي" جنوب شرق كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة.

وأضاف أن العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية وقعوا أسرى بعد عملية التفاف ناجحة للعمالقة تمكنت خلالها من تطويق المجاميع المهاجمة وأسرهم.

في السياق ذاته، دكّت مقاتلات التحالف مواقع ودوريات حوثية شمال شرق مديرية الدريهمي كانت تستخدمها المليشيا للتغطية النارية العشوائية لقواتها، ما أسفر عن تساقط عشرات المقذوفات على قرى سكان البلدات الشرقية للحديدة.

وأكد مصدر عسكري، لـ"العين الإخبارية"، أن الغارات دمرت العديد من المدافع ومضادات الطيران في بلدتي "كود عنبة" و"الكيبنية" الواقعتين بين مديريتي المنصورية والدريهمي شرقي المحافظة، وخلّفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين المدعومين من إيران.

وجاء هجوم المليشيا بعد زيارة المبعوث الأممي مارتن جريفيث، الجمعة، للحديدة ومطالبته بوقف الأعمال القتالية في محيط مدينة وميناء الحديدة؛ تمهيدا لعقد مشاورات السويد.

كما قُتل قياديان بارزان في تنظيم القاعدة بغارة أمريكية في محافظة البيضاء.

وذكر مصدر محلي، لـ"العين الإخبارية"، أن غارة جوية لطائرة بدون طيار أمريكية دكّت موقعاً لتنظيم القاعدة في بلدة "ذي كالب" بمديرية القريشية شمال محافظة البيضاء.

وأوضحت المصادر أن الغارة الأمريكية أسفرت عن مقتل 6 من عناصر التنظيم الإرهابي بينهم القياديان البارزان أبو محمد الذهب وأبو القعقاع، وأربعة من مرافقيهما.