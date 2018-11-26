شكرا لقرائتكم خبر عن عدن: قوات الأمن تداهم أوكار 5 تجار سلاح وتعتقلهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت قواتٌ أمنية بعدن، خمسة أشخاص من بائعي السلاح، بعد مداهماتٍ لمواقع تجمعاتهم، بمديرية الشيخ عثمان.

يأتي ذلك في إطار الحملة الأمنية التي نفذتها قواتٌ عسكرية بإشراف السلطة المحلية بالمديرية، وبالتنسيق مع شرطة الشيخ عثمان، وسبقتها حملات تحذيرية.

وقال مصدر محلي: إن أفراداً أمنيين داهموا موقعاً لتجمع بائعي السلاح المتجولين، وسط شارعٍ يكتظ بالمحلات التجارية والمارة، ويقع بجانب سوق القات بمنطقة الهاشمي، حيث كان يتسبب بإزعاج المواطنين وازدحام حركة السير بالمديرية.

وأضاف: أن قواتٍ مشاركةٍ في الحملة وزعت قبل يومين ملصقات ومنشورات تحذيرية لباعة السلاح، حذرتهم فيها من بيع وشراء السلاح بالمدينة.

ولفت المصدر إلى أن عدة حملات أمنية نفذت سابقاً، لمنع باعة السلاح المتجولين بمديرية الشيخ عثمان، وجميعها فشلت، لأسبابٍ أبرزها ضعف التنسيق وعدم إشراك كافة القوى والأجهزة الأمنية في الحملة.

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