شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : كمين مسلح يستهدف المخلافي في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" خاص

تعرض الشيخ / مومن المخلافي

لكمين مسلح اثناء عودته من الكدحه مع المرافقين التابعين له الساعه الثامنه مساء في نقطة الضباب التابعه للواء 17مشاه جوار مدرسه خالد ابن الوليد نتج عنها:

اصابة اثنين من افراد الشيخ/ مومن المخلافي القيادي في كتائب ابو العباس اللواء 35مدرع وهما

1- محمد فائز محمد ناصر.

2- باسم عبده مدهش محمد.

مقتل اثنان من مواطنين كانا علي متن سياره المهندس/توفيق غالب نعمان العامري مهندس مدني يعمل في الصندوق الاجتماعي للتنميه اثناء رجوعه من الحوبان مع زوجته واثنين من زملائه واحدى زميلاته في الصندوق حيث صعد علي متن سيارته شخصين في موخرة السياره هيلوكس غمارتين واصيبا برصاص من الكمين ادى الي قتلهما وهما

1- نبيل حمود قائد سعيد الشرعبي ايفوع شرعب السلام.

2- عبدالعزيز سعد محمد المعبقي تعز

وتم نقلهم الى مستشفى الروضة

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