شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي مؤتمري : ”جثمان صالح ليس في الثلاجه … ولاسيقبر في عدن “ تعرف اين توجد الجثة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت مسألة جثمان الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، ومكان دفنه إلى الواجهة، بعد تداول أنباء واسعة عبر مواقع التواصل عن نقل الجثمان ودفنه اليوم الأحد في عدن.

حيث أكد القيادي في حزب المؤتمر الذي كان يتزعمه صالح قبل أن تقتله ميليشيات الحوثي في صنعاء بشهر ديسمبر الماضي، طاهر حزام، أن الرئيس الراحل دفن في مقبرة خلف المستشفى العسكري في صنعاء

وكتب عبر حسابه على فيسبوك ليل امس السبت: “نقول ونكرر دفن علي عبدالله صالح في مقبرة خلف المستشفى العسكري.. بعد رفض السفير أحمد علي عبدالله صالح، نجل الشهيد، دفنه في مقبرة حصن عفاش في سنحان.. حيث أصر على دفنه في جامع الصالح.. وهو ما جعل عوض عارف الزوكا يدفن والده، عارف الزوكا في مسقط رأسه في شبوة، حيث كان عوض يتمنى أن يدفن الاثنان في جامع الصالح”. وأضاف رداً على الشائعات التي سارت بشكل واسع بين اليمنيين السبت: “الجثمان ليس في ثلاجة…. ولا سيقبر في عدن“.