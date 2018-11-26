المهرة: مؤسسة المياه بسيحوت تنجح بضم آبار جديدة للخدمة

الخليج 365 - المهرة

أعلنت المؤسسة العامة للمياه في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة أن القسم الفنى بالمؤسسة نجح خلال اليومين الماضيين بتوصيل خدمة الكهرباء لبئرين جديدين سعيا لتعزيز قدرة الضخ واستمرارية الخدمة .

وأوضح مدير عام المؤسسة م. ناصر خير بن كلشات في تصريح صحافي بأنه تم تشغيل البئرين وإدخالهما الخدمة ، كم تم ربط بئرين آخرين وإصلاح الطبلونات وإجراء المفاقدة الفنية للمضخات لتحسين مستوى الخدمة وكانت هذه الآبار قد توقفت عن العمل من جراء العاصفة المدارية لبان وتعرضت لأضرار جسيمة .

وأشار إلى أنه بإعادة ربط هذه الآبار وعودتها للعمل سيتحسن الوضع وبذلك يصل عدد الآبار العاملة ( 7) آبار ما يعني وصول الماء للمناطق المحرومة بانتظام.

وقال خير : كل هذه الإنجازات والنجاحات ما كان لها أن تتحق لولا الدعم والاهتمام الذي يقدمه محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت للمؤسسة في مختلف المجالات حرصا من على إيصال المياه إلى كافة مناطق مديريتي سيحوت والمسيلة ، وأشكر وكيل الشؤون الفنية م. سالم العبودي الذي بذل جهودا كبيرة في هذا لجانب وذلك لنا كثير من الصعوبات والمعوقات .

على الصعيد ذاته إلتقى مدير فرع مؤسسة المياه ناصر خير بن كلشات بمعية الأخ صالح بن محمد بابطاط بالمقاول محمد بادي المكلف من شركة شهاب للمقاولات بتنفيذ خط الضخ الجديد الممول من مشروع الأشغال العامة وتم النقاش على آلية العمل الجديدة والإسراع بالتنفيذ لإنتشال الفرع من وضعه الحالي وسد العجز والتقليل من نسبة الفاقد وحل مشاكل الشبكة.

وثمن الدعم الكبير المقدم من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت والمهندس سالم العبودى وكيل المحافظة للشئون الفنية في تفعيل دور المؤسسة ورفدها بكافة الإمكانيات الفنية والإدارية والبشرية .