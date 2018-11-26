أبرز أحداث اليمن الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الخليج 365
ينشر "الخليج 365"، أبرز 20 عنوان لأهم الأحداث في الفترة المسائية لهذا اليوم الأحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، وهي كالتالي:
هبوط مفاجئ للدولار والسعودي أمام الريال اليمني "تحديث جديد"
https://www.alyamanalaraby.com/340726
عبدالسلام الجوفي: 22 مليون عربي خارج التعليم والهجرة ملاذ لتحسين الوضع الاقتصادي
https://www.alyamanalaraby.com/340727
رئيس الجمهورية يعزي في وفاة كلا من "فاروق مكاوي" و "كامل ناصر"
https://www.alyamanalaraby.com/340724
وزير الإعلام يدعو غريفيث إلى زيارة تعز
https://www.alyamanalaraby.com/340721
مصرع حفيد "عبده الجندي" في مواجهات مع الجيش في "كرش"
https://www.alyamanalaraby.com/340722
قافلة مساعدات إغاثية مقدمة من دولة الكويت تصل مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/340720
بالوثيقة.. الهيئة العامة للطيران تصدر تَعميمًا بإيقاف بيع التذاكر بالعملات الأجنبية
https://www.alyamanalaraby.com/340718
حقيقة وصول علي عبدالله صالح لمطار عدن
https://www.alyamanalaraby.com/340716
لجنة تزور سجون سيئون والقعيطي يؤكد التعامل مع السجناء بكرامة وإنسانية
https://www.alyamanalaraby.com/340700
كفاين: نسعى لإحداث نقلة كبيرة في قطاع الثروة السمكية
https://www.alyamanalaraby.com/340699
بالأسماء .. مصرع قيادي حوثي بنيران قبليين بمدينة البيضاء وإصابة آخر
https://www.alyamanalaraby.com/340698
الفلكي الجوبي: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الأيام القادمة
https://www.alyamanalaraby.com/340696
إغلاق محلات تجارية مخالفة للتسعيرة في مديرية صيرة بعدن
https://www.alyamanalaraby.com/340695
ضبط 50 تاجراً في الضالع لمخالفتهم في الأسعار
https://www.alyamanalaraby.com/340692
أحمد بن بريك يُكّرم أبطال سباق "30 نوفمبر" لاختراق الضاحية في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/340691
السلطات في المهرة تكثف من نشاطها في المشاريع وتأهيل المرافق الرياضية
https://www.alyamanalaraby.com/340690
وحدة التشكيل البحري تفكك 13 لغماً بحرياً في سواحل ميدي
https://www.alyamanalaraby.com/340688
إجتماع في عدن برئاسة المحافظ يقر توفير معدات النظافة على المديريات
https://www.alyamanalaraby.com/340687
شاهد.. مواطن ينجو من موت محقق بقذيفة حوثية في الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/340686
عدن.. محلي البريقة يناقش تحضيرات تنفيذ حملة التحصين ضد شلل الأطفال
https://www.alyamanalaraby.com/340684
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