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أبرز أحداث اليمن الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، أبرز 20 عنوان لأهم الأحداث في الفترة المسائية لهذا اليوم الأحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، وهي كالتالي:

هبوط مفاجئ للدولار والسعودي أمام الريال اليمني "تحديث جديد"

https://www.alyamanalaraby.com/340726

عبدالسلام الجوفي: 22 مليون عربي خارج التعليم والهجرة ملاذ لتحسين الوضع الاقتصادي

https://www.alyamanalaraby.com/340727

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة كلا من "فاروق مكاوي" و "كامل ناصر"

https://www.alyamanalaraby.com/340724

‏وزير الإعلام يدعو غريفيث إلى زيارة تعز

https://www.alyamanalaraby.com/340721

مصرع حفيد "عبده الجندي" في مواجهات مع الجيش في "كرش"

https://www.alyamanalaraby.com/340722

قافلة مساعدات إغاثية مقدمة من دولة الكويت تصل مأرب

https://www.alyamanalaraby.com/340720

بالوثيقة.. الهيئة العامة للطيران تصدر تَعميمًا بإيقاف بيع التذاكر بالعملات الأجنبية

https://www.alyamanalaraby.com/340718

حقيقة وصول علي عبدالله صالح لمطار عدن

https://www.alyamanalaraby.com/340716

لجنة تزور سجون سيئون والقعيطي يؤكد التعامل مع السجناء بكرامة وإنسانية

https://www.alyamanalaraby.com/340700

كفاين: نسعى لإحداث نقلة كبيرة في قطاع الثروة السمكية

https://www.alyamanalaraby.com/340699

بالأسماء .. مصرع قيادي حوثي بنيران قبليين بمدينة البيضاء وإصابة آخر

https://www.alyamanalaraby.com/340698

الفلكي الجوبي: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الأيام القادمة

https://www.alyamanalaraby.com/340696

إغلاق محلات تجارية مخالفة للتسعيرة في مديرية صيرة بعدن

https://www.alyamanalaraby.com/340695

ضبط 50 تاجراً في الضالع لمخالفتهم في الأسعار

https://www.alyamanalaraby.com/340692

أحمد بن بريك يُكّرم أبطال سباق "30 نوفمبر" لاختراق الضاحية في عدن

https://www.alyamanalaraby.com/340691

السلطات في المهرة تكثف من نشاطها في المشاريع وتأهيل المرافق

https://www.alyamanalaraby.com/340690

وحدة التشكيل البحري تفكك 13 لغماً بحرياً في سواحل ميدي

https://www.alyamanalaraby.com/340688

إجتماع في عدن برئاسة المحافظ يقر توفير معدات النظافة على المديريات

https://www.alyamanalaraby.com/340687

شاهد.. مواطن ينجو من موت محقق بقذيفة حوثية في الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/340686

عدن.. محلي البريقة يناقش تحضيرات تنفيذ حملة التحصين ضد شلل الأطفال

https://www.alyamanalaraby.com/340684

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