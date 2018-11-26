أبرز أحداث اليمن الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، أبرز 20 عنوان لأهم الأحداث في الفترة المسائية لهذا اليوم الأحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، وهي كالتالي: هبوط مفاجئ للدولار والسعودي أمام الريال اليمني "تحديث جديد" https://www.alyamanalaraby.com/340726 عبدالسلام الجوفي: 22 مليون عربي خارج التعليم والهجرة ملاذ لتحسين الوضع الاقتصادي https://www.alyamanalaraby.com/340727 رئيس الجمهورية يعزي في وفاة كلا من "فاروق مكاوي" و "كامل ناصر" https://www.alyamanalaraby.com/340724 ‏وزير الإعلام يدعو غريفيث إلى زيارة تعز https://www.alyamanalaraby.com/340721 مصرع حفيد "عبده الجندي" في مواجهات مع الجيش في "كرش" https://www.alyamanalaraby.com/340722 قافلة مساعدات إغاثية مقدمة من دولة الكويت تصل مأرب https://www.alyamanalaraby.com/340720 بالوثيقة.. الهيئة العامة للطيران تصدر تَعميمًا بإيقاف بيع التذاكر بالعملات الأجنبية https://www.alyamanalaraby.com/340718 حقيقة وصول علي عبدالله صالح لمطار عدن https://www.alyamanalaraby.com/340716 لجنة تزور سجون سيئون والقعيطي يؤكد التعامل مع السجناء بكرامة وإنسانية https://www.alyamanalaraby.com/340700 كفاين: نسعى لإحداث نقلة كبيرة في قطاع الثروة السمكية https://www.alyamanalaraby.com/340699 بالأسماء .. مصرع قيادي حوثي بنيران قبليين بمدينة البيضاء وإصابة آخر https://www.alyamanalaraby.com/340698 الفلكي الجوبي: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الأيام القادمة https://www.alyamanalaraby.com/340696 إغلاق محلات تجارية مخالفة للتسعيرة في مديرية صيرة بعدن https://www.alyamanalaraby.com/340695 ضبط 50 تاجراً في الضالع لمخالفتهم في الأسعار https://www.alyamanalaraby.com/340692 أحمد بن بريك يُكّرم أبطال سباق "30 نوفمبر" لاختراق الضاحية في عدن https://www.alyamanalaraby.com/340691 السلطات في المهرة تكثف من نشاطها في المشاريع وتأهيل المرافق الرياضية https://www.alyamanalaraby.com/340690 وحدة التشكيل البحري تفكك 13 لغماً بحرياً في سواحل ميدي https://www.alyamanalaraby.com/340688 إجتماع في عدن برئاسة المحافظ يقر توفير معدات النظافة على المديريات https://www.alyamanalaraby.com/340687 شاهد.. مواطن ينجو من موت محقق بقذيفة حوثية في الحديدة https://www.alyamanalaraby.com/340686 عدن.. محلي البريقة يناقش تحضيرات تنفيذ حملة التحصين ضد شلل الأطفال https://www.alyamanalaraby.com/340684

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