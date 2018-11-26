الوزيرة الكمال تدعو لتكثيف برامج التوعية لمناهضة العنف ضد المرأة

الخليج 365 - عدن

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية المهتمة بحقوق المرأة الى المشاركة بفاعلية في فعاليات مناهضة العنف المرأة التي تنطلق فعاليته اليوم وتستمر لمدة 16 يوماً، والتوعية بأهمية عمل كل الحلول لمواجهة المخاطر وأشكال العنف ضد المرأة.

وأوضحت الكمال في بيان صحفي تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر، أن المرأة في المحافظات غير المحررة تعاني كل اشكال المخاطر والعنف وتتعرض للقتل والتشريد والاختطاف والتجنيد من قبل المليشيات الانقلابية.

وأشارت الكمال التي تشغل ايضا عضو المجلس الأعلى للمرأة العربية ، الى أن تقارير لمنظمات محلية ودولية توكد مسؤولية المليشيات عن مقتل ما يزيد عن 120 امرأة، واصابة ما يقارب 115 امرأة، خلال العام 2018م، نتيجة القصف المباشر الذي قامت به المليشيات الانقلابية للأحياء السكنية والمناطق المأهولة بالسكان، والالغام، ومخاطر أخرى متعددة قامت بها المليشيات ضد المرأة.. لافته الى ان معظم هذه الضحايا تركزت في محافظة الحديدة، وحجة وتعز.

وأكدت بأنه من بين هذه الضحايا مقتل امرأتين نتيجة قصف المليشيات لمخيم بني جابر للنازحين في الخوخة وهو ما بعد جريمة ارهابية ومخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية والانسانية، خصوصا وانها استهدفت المراكز الانسانية ومخيمات النزوح.

وأضافت الكمال ان المرأة محرومة من معظم الخدمات الاساسية، وان كثير من النساء الحوامل تعرضن للوفاة وعدد من الامراض والمخاطر نتيجة حرمانهن من خدمات الرعاية الصحية في مناطق سيطرة المليشيات.

ولفتت ايضا الى قيام جماعة الحوثي، باختطاف اكثر 20 امرأة واقتيادهن لجهات مجهولة واخفاءهن لأيام من جامعة صنعاء، اثناء احتجاجهن على سياسة المليشيات التجويعية والقمعية ضد سكان المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وشددت الكمال على اهمية ادانة المنظمات الدولية المهتمة بالمرأة، الى ادانة كافة الانتهاكات التب تتعرض لها المرأة من قبل المليشيات، وعمل كافة الحلول والضغط للإيقاف الفوري لهذه الجرائم، مطالبة تلك والمنظمات المشاركة بفاعلية في دعم برامج تنمية المرأة والنهوض بواقعها في كافة المجالات.

واكدت اهتمام الحكومة بالمرأة وتشجيعها وترحيبها لكافة المبادرات والمشاريع التي تعمل على تنمية المرأة، وتساند الحكومة في النهوض بواقع المرأة، وتقديم الرعاية والدعم لها.