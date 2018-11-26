محافظ ريمة يشارك بمهرجان استقبال قافلة الكويت الإغاثية بمأرب

الخليج 365 - ريمة
شارك محافظ محافظة ريمة اللواء محمد علي صالح الحوري في مهرجان إستقبال 48 شاحنة غذائية مقدمة للشعب اليمني من دولة الكويت الشقيقة عبر جمعية السلام للأعمال الانسانية الخيرية وجمعية النور الخيرية الكويتية.
وحسب مركز ريمة الإعلامي، القى المحافظ الحوري كلمة مختصرة شكر فيها قيادة الدولة السياسية ووجه شكره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على مواقفهم الاخوية تجاه اخوانهم اليمنيين وتقديم يد العون والمساندة في السابق والحاضر.
ويقيم محافط التابع للشرعية واغلب المسؤولين في مأرب، التي تستضيف نازحين.
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