توزيع 3000 بطانية شتوية لنازحي عمران بمحافظتي مأرب والجوف

الخليج 365 - متابعات

دشن ائتلاف عمران للاعمال الإغاثية التنموية توزيع 3000 بطانية شتوية لنازحي عمران البالغ عددهم قرابة 2850 أسرة بمحافظتي مأرب والجوف، برعاية اللواء عبدالرحمن الصعر محافظ محافظة عمران.

وحسب مركز المستقبل الإعلامي، فإنه خلال التدشين اوضح نائب رئيس لجنة الاغاثة بالمحافظة الأستاذ عبدالكريم الظمري أن هذا الدعم يأتي على نفقات فاعلي خير للنازحين المتضررين من أبناء المحافظة والذي من شأنه تخفف أعباء النزوح عليهم.

وشكر الظمري السلطة المحلية لما يقومون به لكافة الأعمال الإنسانية والإغاثية تجاه النازحين من أبناء محافظة عمران كما أشاد بالدور الفعال الذي يقوم به فاعلي الخير تجاه النازحين.