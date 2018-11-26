شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة فاطمة ضحية رصاص عصابة غزوان المخلافي تفقد النطق والمحافظ محمود يوجه بنقلها إلى الخارج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محافظ تعز أمين أحمد محمود، الأحد، بنقل الطفلة الجريحة فاطمة أحمد علي أفندي، للعلاج في الخارج على حساب السلطة المحلية.

وقال مصدر في مكتب المحافظ ” أن الدكتور أمين محمود وجه بنقل الطفلة فاطمة أفندي للعلاج في الخارج بشكل عاجل على نفقة السلطة المحلية بعد تدهور حالتها الصحية.

وتقول التقارير الطبية، إن الطفلة فاطمة تعاني من نزيف في الدماغ، نتيجة تأخر استخراج الشظية من رأسها، وفقدت القدرة على الكلام بعد يوم واحد من ظهورها على وسائل الإعلام.

يشار إلى أن الطفلة فاطمة أحمد أفندي أصيبت، قبل ظهر الخميس الماضي، في شارع جمال وسط المدينة أثناء عودتها من المدرسة بنيران مسلحي عصابة الطفل المثير للشغب في المدينة غزوان المخلافي.