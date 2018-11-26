شكرا لقرائتكم خبر عن ( تعرف على السعر الجديد ) الخطوط الجوية اليمنية تعلن عن بيع تذاكرها بالريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة للإتحاد نت ، انه ايتداءا من يوم غد الاحد ستعود الخطوط الجوية اليمنية لبيع تذاكرها بالريال اليمني بدلا من الدولار .

حيث ستعود قيمة التذكرة الى " مصر - الاردن " للسعر السابق وهو 250 الف ريال يمني .

وقد كان سعر التذكروطة قد وصل الى 600 دولار في الاسابيع القليلة الماضية.

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