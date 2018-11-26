شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : شاهد بـ " الصورة "..اكبر لص نهب اموال الشعب اليمني يظهر بأمواله التي سرقها ومطالبات بمحاكمته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن رجل الاعمال والقيادي في حزب الاصلاح حميد الاحمر تدشين مدينة سكنية بدولة جيبوتي. ودشن الاحمر إعمار مدينة سكنية اسماها مدينة سبأ السكنية. ويعيش الاحمر في المنفى منذ 3 سنوات . وتتهم عائلة الاحمر بالاستيلاء على اموال طائلة من حقوق الشعب اليمني . ويطالب اليمنين بضرورة محاكمة الاحمر واستعادة الاموال التي نهبها

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : شاهد بـ " الصورة "..اكبر لص نهب اموال الشعب اليمني يظهر بأمواله التي سرقها ومطالبات بمحاكمته على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .