شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ محافظة جنوبية يصدر قرار تاريخي لم يسبق له مسئول حكومي من قبل "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أمر محافظ لحج اللواء ركن أحمد التركي بسجن مقاول طريق الوهط - طورالباحة وإلزامه في استئناف العمل في المشروع خلال" 3" أيام.

وكشف مصدر في مكتب التركي أنه اصدر توجيهاته عقب تعثر إعادة ترميم طريق الوهط - طورالباحة والتي تقدر بحوالي 2.6 كيلو متر في إزالة طبقة الاسفلت المتهالكة، التي تنفذها شركة اللجامي للمقاولات وعدم تنفيذ بنود الاتفاق من خلال المناقصة مع السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمكتب الأشغال العامة، وماصاحبه من زيادة معاناة المسافرين، في ظل مماطلته باستئناف ومواصلة العمل في مشروع الطريق.

وعقب تدخل الشيخ العميد حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة أثناء لقائه بالمحافظ وبدوره طالب بإعطاء المقاول الفرصة الأخيرة للبدء بالعمل بعد "ثلاثة أيام" أو انسحابه من العمل في المشروع .

يذكر إن ترميم وصيانة طريق الوهط- طور الباحة تم اعتماده في شهر ابريل الماضي بمبلغ 135مليون ريال تمويل حكومي وأرسيت المناقصة على شركة اللجامي للمقاولات وحينها قامت الشركة ببدء العمل في مرحلتان في الصيانة والترميم ويتبقى المرحلة الأخيرة وهي الأسفلت.