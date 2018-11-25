شاهد.. فضيحة جديدة لمحمد علي الحوثي بصحبة المبعوث الأممي

الخليج 365 - عدن تداول مغردون صورة جديدة من اللقاء المثير للجدل بين رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا للميليشيات الحوثية محمد علي الحوثي وبين المبعوث الاممي البريطاني الى اليمن مارتن غريفيث. وتظهر الصورة التي يعيد نشرها الخليج 365 محمد علي الحوثي أثناء اللقاء وإلى جانبه يضع البندق في صورة تعكس وضع الميليشيات الحوثية المسلحة التي لا تعرف سوى لغة السلاح. وكان المبعوث زار صنعاء لأيام والتقى عناصر وقيادات الميليشيات كما زار الحديدة.

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