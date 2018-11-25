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مباشرة من محلات الصرافة الان .. هبوط حاد لدولار الامريكي والريال السعودي .. والريال اليمني يحقق رقم قياسي (اسعار الصرف الان)

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عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات اسعار صرف و بيع العملات مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد 25 نــوفمبــر 2018 في حضرموت

 

 

أسعار الصرف: السعودي. 140

الدولار : 520

الاماراتي :- 143.5

العماني :- 1350

أسعار البيع :

السعودي :145

الدولار :530

الاماراتي :- 151

العماني :1440

للعلم أن أسعار العملات قابلة للتغيير في اي لحظة وتختلف من صراف إلى آخر
 

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة من محلات الصرافة الان .. هبوط حاد لدولار الامريكي والريال السعودي .. والريال اليمني يحقق رقم قياسي (اسعار الصرف الان) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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