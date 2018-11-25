شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة من محلات الصرافة الان .. هبوط حاد لدولار الامريكي والريال السعودي .. والريال اليمني يحقق رقم قياسي (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات اسعار صرف و بيع العملات مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد 25 نــوفمبــر 2018 في حضرموت
أسعار الصرف: السعودي. 140
الدولار : 520
الاماراتي :- 143.5
العماني :- 1350
أسعار البيع :
السعودي :145
الدولار :530
الاماراتي :- 151
العماني :1440
للعلم أن أسعار العملات قابلة للتغيير في اي لحظة وتختلف من صراف إلى آخر
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