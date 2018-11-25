شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة من محلات الصرافة الان .. هبوط حاد لدولار الامريكي والريال السعودي .. والريال اليمني يحقق رقم قياسي (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات اسعار صرف و بيع العملات مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد 25 نــوفمبــر 2018 في حضرموت أسعار الصرف: السعودي. 140 الدولار : 520 الاماراتي :- 143.5 العماني :- 1350 أسعار البيع : السعودي :145 الدولار :530 الاماراتي :- 151 العماني :1440 للعلم أن أسعار العملات قابلة للتغيير في اي لحظة وتختلف من صراف إلى آخر



شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة من محلات الصرافة الان .. هبوط حاد لدولار الامريكي والريال السعودي .. والريال اليمني يحقق رقم قياسي (اسعار الصرف الان) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .