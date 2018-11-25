فريق اللجنة الوطنية للتحقيق يلتقي محافظ مأرب ويزور السجون بالمحافظة

التقى محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، اليوم الأحد، فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المكون من القاضي ناصر العوذلي والقاضي طاهر الفائق والمحقق المساعد عبدالعزيز العبيدي.

وفي اللقاء، أكد اللواء العرادة أن السلطة المحلية بالمحافظة تسعى إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتطبيق النظام والقانون الذي يحفظ امن المجتمع وحقوق المواطنين ويصون كرامتهم، وعملت على تفعيل مؤسسات السلطة القضائية من النيابات والمحاكم وقدمت كل الدعم والتسهيلات لتقوم بعملها في إقامة العدل والفصل في القضايا وتنفيذ القانون وردع مخالفيه.

كما أكد عدم وجود أي سجون في مأرب باستثناء سجون الدولة ممثلة بالجهات التي خولها الدستور والقانون بذلك..

وقال العرادة "إن محافظة مأرب كانت من أوائل المحافظات المحررة التي تفعل فيها دور السلطة القضائية وفتح المحاكم والنيابات الاستئنافية والمتخصصة من أجل صون حقوق وكرامة المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مبدأ القانون وقيم العدالة".

ودعا محافظ مأرب فريق لجنة التحقيق الوطنية إلى القيام بزيارة إلى السجون وأماكن الاحتجاز في المحافظة وإجراء اللقاءات مع السجناء وكافة المسئولين والمعنيين الذين يرى الفريق الحاجة للقاء بهم في مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية والمدنية وغيرها.

وأضاف" هناك أخطاء قد تكون حدثت بعد سقوط مؤسسات الدولة، لكن توصيات فريق لجنة التحقيق مطلوبة وسنقوم بتنفيذها، وندعم أيضا تصويب الأخطاء وتحقيق العدالة، ولن يستقيم لنا حال في اليمن حتى تحكمنا دولة من الصخر إلى البحر".

و أشاد أعضاء فريق لجنة التحقيق الوطنية بالتسهيلات التي تقدمها قيادة السلطة المحلية لتسهيل عمل الفريق إلى جانب التعاون والتسهيلات التي تقدمها أجهزة السلطة القضائية وعلى رأسها رئيس النيابة الاستئنافية القاضي عارف المخلافي ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي احمد الحيدري ووكيل جهاز الأمن السياسي العميد احمد حنشل.

في السياق، قام فريق اللجنة الوطنية، بزيارة إلى بزيارة إلى أماكن الاحتجاز في أقسام شرطة المدينة والأمن السياسي والسجن المركزي، والتقوا السجناء واطلعوا على أحوالهم وأوضاع السجون، واستمعوا إلى هموم وشكاوى النزلاء.

إلى ذلك التقى الفريق، قيادة الأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة بالمحافظة برئاسة مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني.

وأوضح فريق اللجنة، أن اللجنة تعمل كآلية وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لجميع الأطراف.. مشددين على دور رجال الشرطة والأمن في الحفاظ على امن واستقرار ورفاهية المواطنين.

وقدم فريق التحقيق في اللقاء، تعريفا عن آلية عمل اللجنة ومهامها في الرصد والتوثيق والتحقيق في كافة ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المشمولة بالقانون الدولي الإنساني ومن كافة الأطراف.

وأشاروا إلى أن الزيارة تأتي ضمن الزيارات الميدانية التي تنفذها اللجنة في كثير من المحافظات اليمنية إلى السجون والمحتجزات للاطلاع على أوضاع السجناء.

من جانبه جدد مدير عام شرطة مأرب التأكيد آن الأجهزة الأمنية ملتزمة في تنفيذ مهامها بالقوانين واللوائح النافذة التي تحفظ حقوق الإنسان وكرامته وأمنه واستقراره وتنفذ كافة مهامها تحت إشراف وتوجيه ورقابة من السلطة القضائية.



