الأمن يقبض على متهمين بمحاولة اغتيال رئيس جامعة تعز وقتل مرافقه

الخليج 365 – تعز
تمكنت الأجهزة الأمنية مساء السبت من إلقاء القبض على المدعو صلاح عبدالله عبدالله مقبل والمدعو جبران سرحان بتهمة الاعتداء المسلح على رئيس جامعة تعز وقتل مرافقه الشخصي الثلاثاء الماضي.
وحسب شرطة تعز فقد احتجزت الأجهزة الأمنية المتهمين في حجز الشرطة العسكرية وأحالت القضية للنيابة للتحقيق في حيثياتها ومحاسبة الجناة وفقا للقانون.
وقالت شرطة تعز إنها مستمرة في متابعة القضية والأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة مشددة على عزمها القاء القبض على جميع المتسببين بها وتسليمهم للعدالة.
وأكدت شرطة تعز أنها لن تتساهل مع مثيري الشغب ومرتكبي الجرائم، مشددة على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع كل ما من شأنه إقلاق السكينة العامة في المحافظة.
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