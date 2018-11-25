هبوط مفاجئ للدولار والسعودي أمام الريال اليمني "تحديث جديد"

الخليج 365-صنعاء

تواصل العملات الاجنبية الهبوط امام الريال اليمني في صنعاء بالتزامن مع تدفق المنحة التي قدمتها الامارات والسعودية والتي تقدر ب 500 مليون دولار.

وقال مصرفيون إن اسعار العملات الاجنبية هبطت مساء اليوم الاحد في صنعاء وهي على النحو التالي:

شراء الدولار

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