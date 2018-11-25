عبدالسلام الجوفي: 22 مليون عربي خارج التعليم والهجرة ملاذ لتحسين الوضع الاقتصادي

الخليج 365-صنعاء

قال عبدالسلام الجوفي وزير التعليم الأسبق إن الھجرات اوصلت المھاجر أوباما الى سدة حكم اكبر دولة بالعالم واوصلت المھاجر احمد زویل الى نوبل في العلوم وعشرات المھاجرین وصلوا الى مناصب سیاسیھ واقتصادیة

علیا والوف اندمجوا في مجتمعاتھم الجدیدة والوف حسنو اوضاعھم الاقتصادیة والمعیشة والى ودعموا اسرھم ومجتمعاتھم.

وذكر الجوفي في مقال له أن وبنفس الوقت الھجرات اوصلت ألوف الى البحر غرقً غرف مغلقھ سجونًا والى قارعة الطرق محرومین وبائسین وكلاً منھم یبحث عن فرصة الھجرة ، للھجرات اثر إیجابي على دخل الافراد والأسر والمجتمعات ولھا في نفس الوقت اثار تدمیره على بعض المجتمعات ، وفي الجانب الآخر ھناك الھجرات القسریة والنزوح وھذه قصة أخرى لھا مالھا وعلیھا ما علیھا .

وأضاف:" التعلیم والھجرات موضوع شائك الاف الشباب لا یجدون فرصة التعلیم وآلاف النازحین ومثلھم واكثر المحرومین والمھمشین وذوي الإعاقة . یضل التعلیم ھو حجر الزاویة وركنھا حیث لا جدال ان التعلیم الجید ینھض في الافراد والمجتمعات والدول والعالم وانعدامھ یولد الفقر المجاعات والإرھاب والدمار.

وقال الجوفي یتضاعف القلق اذا علمنا ان ٢٢ ملیون عربي لا یجدون فرص للتعلیم او التدریب او فرص عمل ووصل في بعض الدول الى ٤٥ % من الفئة العمریة ١٧-٢٣ سنة إن جودة التعلیم في العالم العربي لا تبشر بخیر حیث ان نتائج الاختبارات الدولیة واسعة النطاق توضح بجلاء قبوع كل الدول العربیة في أسفل القائمة وھذا مؤشر لھ دلالاتھ العمیقة حول مستقبل المنطقة واقتصادھا وتقدمھا مالم یتم سرعة معالجتھ .