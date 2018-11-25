جمال مُحسن يكشف استغلال الحوثي للهدنة لتخزين الأسلحة

قال الدكتور "جمال محسن" رئيس تحرير موقع الخليج 365" بأنه كان يأمل بأن يتم الاستجابة من قبل الحوثيين من المبادرة من التي أطلقها المبعوث الأممي لليمن "مارتن غريفيث" بتسليم ميناء الحديدة، وذلك لإزالة الخطر عن المدنيين.
وأضاف "محسن" خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار، أن هناك استغلال للهدنة من قبل الحوثيين، وذلك لمحاولة تخزين الأسلحة عن طريق المنفذ الوحيد لميناء الحديدة.
وأضاف محسن بأن مليشيا الحوثي تحاول أن تعرقل تقدم القوات الشرعية اتجاه ميناء الحديدة، إلا أن هناك تقدم كبير للقوات الشرعية وتراجع لمليشيا الحوثي.
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