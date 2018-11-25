شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجار عنيف جداً يهز مدينة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف مديرية دار سعد بمحافظة عدن عند جولة السفينة تفاصيل اوفى لاحقاً

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