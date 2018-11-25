شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الرئيس هادي يقرر نقل العاصمة المؤقتة الى هذه المحافظة بعد عرقلة اقامته بعدن...""الخليج 365"" ينشر تفاصيل الاعداد والتجهيز لوصوله خلال ساعات والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - علم""الخليج 365"" من مصادر سياسية مطلعة ان الرئيس هادي قرر الاقامة بصورة دائمة بمحافظة المهرة وان كل الترتيبات تسير بهذا الاتجاه بعد ان اعاق المجلس الانتقالي اقامة هادي بالعاصمة عدن

وكان محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، قد التقى اليوم، وفد من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الذي يزور المحافظة بهدف الاشراف على الاعداد و التجهيز والترميم الجاري للقصر الجمهوري بالمحافظة وطبيعة الإحتياجات والمتطلبات الضرورية اللازمة.

وخلال الزيارة قام الوفد ومعه محافظ المحافظة بجولة تفقدية في أروقة القصر الجمهوري ، مطلعا على ما تم إنجازه في مبنى القصر وماهية الخدمات والاحتياجات المطلوب توفرها وكذا الترتيبات الأمنية والحماية الخاصة.

كما التقى الوفد بموظفي القصر الجمهوري والعاملين فيه واستمع منهم الى شرح مفصل عن أوضاعهم واحتياجاتهم في إطار تجهيز وتهيئة القصر ليكون جاهزا لاستقبال كبار قيادات الدولة.

كما تم مناقشة مستحقاتهم والرفع بإعتماد مرتباتهم إلى الإمانة لرئاسة الجمهورية.