شكرا لقرائتكم خبر عن في واحدة من المفاجآت الانسانية للبطولة الدولية بالمهرة ..معلم من دولة عربية يلتقي بتلميذه اليمني ...المفاجأة من يكون "صورة"؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - التقى معلم بتلميذه في مديرية الغيضة بعد عقود من الزمن على فراقهم، لقاءً ليس كأي لقاء، كانت دموع الفرح حاضرةً وحرارة اللقاء تتدفق كأمواج البحر الهائج، في صدفة غريبة وبعد عقود من الزمن التلميذ يلتقي بأستاذه الرائع رغم بعد المسافات وغياب التواصل إلا إن بطولة المهرة الدولية للشطرنج جمعت - بعد فراق طويل - بين المعلم المثالي المجتهد وتلميذه المجتهد وقد نال مراتب وظيفية عليا.

أحبتي القرّاء؛ لاشك إنكم اشتقتم لمعرفة من هو هذا المعلم ومن هو التلميذ، الذين جمعتهم الأيام في صدفة رائعة كانت فعلاً خير من ألف ميعاد، ولكن هول الموقف جعلنا نكتب ونبوح عما يكمن في الصدور من لقاء الأحباب بعد فراق وعودة الحديث بعد صمت طويل بينهما دام لسنين مضت، إنه المعلم من دولة البحرين الذي قام بتدريس الشيخ راجح باكريت محافظ محافظة المهرة في الثانوية العامة في مدينة المنامة بدولة البحرين ١٩٩٣م.

وجمعهم اللقاء مساء اليوم الأحد الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨م في مدينة الغيضة على هامش مشاركة الأستاذ في بطولة السلام والمحبة الدولية الأولى للعبة الشطرنج التي تحتضنها بمدينة الغيضة.

المركز الاعلامي لمحافظة المهرة